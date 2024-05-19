Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.05.2024 17:29

Malatya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Malatya'nın Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Malatya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Doğanşehir'de Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Doğanşehir Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu, ardından öğrenciler şiir okudu.

Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği kutlamalar, halat çekme, çuval ve yumurta taşıma gibi oyunların oynanmasıyla sürdü.

Boks, güreş ve jimnastik sporcularının gösteri yaptığı kutlamalara, Kaymakam Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Mehmet Bayram, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Hekimhan

Hekimhan'da ise ilçe stadında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hamza Hazar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 105 yıl önce kurtuluş mücadelesi için Samsun'a geldiği günü gençlere armağan ettiğini vurguladı.

Törene Kaymakam İbrahim Cesur, Belediye Başkan Mehmet Şerif Yıldırım, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Gençlik Haftası'nda yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

ETİKETLER
Malatya 19 Mayıs
Sıradaki Haber
Sinop'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:12
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
17:44
Yalova’da seyir halindeki tır alev topuna döndü
17:36
İran devlet televizyonu: Reisi'nin bulunduğu helikopterde Dışişleri Bakanı da bulunuyordu
17:34
Hamile kızı için kiraz aldı, para ve not bıraktı
17:05
Eskişehir'de 17 bin 785 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
16:47
İzinsiz salep soğanı toplayan kişiye 387 bin 141 lira ceza
Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı
Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı
FOTO FOKUS
NEXT by TRT World Forum'da 30 genç lider deneyimlerini paylaştı
NEXT by TRT World Forum'da 30 genç lider deneyimlerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ