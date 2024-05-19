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Güncel
AA 19.05.2024 17:34

Sinop'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sinop'un Boyabat, Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sinop'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önündeki törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda devam eden 19 Mayıs töreninde, işaret diliyle müzik dinletisi, halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı.

Sinop'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

19 Mayıs kutlamaları

Ayancık ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Gazi Stadı'ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, Kaymakam Recep Hasar ve Belediye Başkanı Hayrettin Kaya vatandaşların bayramını kutladı.

Tören, öğrencilerce sunulan çeşitli gösterilerle son buldu.

Türkeli ilçesinde ise Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleştirilen 19 Mayıs töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Kaymakam Vekili Recep Hasar, Belediye Başkanı Veysel Şahin, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Erfelek ilçesinde de Musa Can Meydanı'nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile şiirlerin okunduğu tören, solo ve güreş gösterileriyle sona erdi.

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