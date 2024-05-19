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Güncel
İHA 19.05.2024 17:16

Rize’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Rize’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Rize’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Sabah saatlerinde Rize Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk çelenk sundu. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tören daha sonrasında Rize Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öztürk’ün konuşmasını yapmasının ardından şiir okundu. Program müzik konserinin ardından parkur dalında olan sporcuların yeteneklerini sergilemesiyle devam etti. Ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi folklor ekibi halk oyunları oynadı.

Kutlamalar müzik konserinin yapılmasının ardından son buldu. Törene, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk konuşmasında, “Bugün Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tüm yurtta coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. Bu tarihle birlikte Türk milleti bu durumu tersine döndürmeye başlayarak esaret altında var olunmayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır” ifadelerini kullandı. 

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Rize 19 Mayıs
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