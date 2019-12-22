Güncel
Bursa, Uludağ'da orman yangını çıktı22 Aralık 2019 Pazar 09:27 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 09:28
Bursa'nın Erikli Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Uludağ'da yaylada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Erikli Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı ile ekipler sevk edildi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA