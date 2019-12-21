Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz.https://t.co/FpzDqtvUWB pic.twitter.com/cs5Q6MGoVn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 21, 2019

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik güven endeksi kasım ayında yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Bu alanda son iki aylık yüzde 6,2'yi aştı." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3. çeyrekteki yüzde 0,9 pozitif büyüme ile ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA