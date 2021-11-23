Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 06:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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