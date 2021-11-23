Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.