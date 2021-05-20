Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren saat 21.00'e kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların (metrekareye 20-50 kilogram), kuvvetli (40-80 kilometre/saat) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani sel, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.