Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Bursa için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapıldı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren saat 21.00'e kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların (metrekareye 20-50 kilogram), kuvvetli (40-80 kilometre/saat) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte kuvvetli olması beklendiği bildirildi.
Açıklamada, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani sel, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Sağanak Hava Durumu
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