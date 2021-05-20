Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana'nın yüksek kesimleri ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden sonra rüzgarın, Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçeleri Saimbeyli ve Tufanbeyli ile Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki ilçeleri Göksun, Afşin, Elbistan ve Ekinözü'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu
Sıradaki Haber
Sinop'ta baltayla ambulansa zarar veren kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz