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Güncel
DHA 26.04.2024 12:46

Burdurlu öğrencinin projesi Türkiye finalinde

Burdur Alpaslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi öğrencileri TÜBİTAK Proje Yarışması Bölge Finalinde birinci olup Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Burdurlu öğrencinin projesi Türkiye finalinde

Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Sakar, TÜBİTAK 18'inci Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması'na merkezden 3 projenin davet edildiğini söyledi. Sakar, "6 ilin katılımıyla Konya bölge finallerine 828 proje başvurdu. Öğrencilerimiz ilk 100 projeye girerek bölge sergisine davet edildi. Teknoloji tasarım alanında Elif Naz Barlas, Züleyha Genç ve Zöhre Uygur'un 'Lagoftalmus Hastalarına Alternatif Lagoftalmi Gözlüğü' adlı proje bölge birincisi olarak Ankara'da mayıs ayında yapılacak Türkiye finalinde ilimizi ve bölgemizi temsil edecek" dedi.

Matematik alanında Defne Gürel, Türkçe alanında Yiğit Işık ve Medine Nisa Akın'ın merkezi temsil ettiğini aktaran Tuncay Sakar, "Öğrencilerimize danışmanlık yapan Melek Çakıcı, Aybetül Türken, Yasemin Çayır öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Teknoloji tasarım alanından bölge birincisi seçilip Türkiye finallerinde merkezimizi, ilimizi ve bölgemizi temsil edecek öğrencilerimize başarılar dilerim" diye konuştu. 

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