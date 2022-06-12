Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Osman Altınışık idaresindeki otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Dağarcık köyü yakınlarında Ali Z. yönetimindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, araçta sıkışan sürücü ve Keziban Altınışık'ı çıkardı.
Sağlık ekibi, Keziban Altınışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Osman Altınışık ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altınışık'ın buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildiği öğrenildi.
Tır sürücüsü Ali Z. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Burdur
Son Haberler
- 17:52
- 17:15
- 16:57
- 16:50
- 17:05
Sıradaki Haber
Kira artış oranı kaç oldu? Kira artış oranı sınırlaması hangi tarihten itibaren geçerli?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz