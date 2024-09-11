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Güncel
AA 11.09.2024 19:38

Burdur'da telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Burdur'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Burdur'da telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilere, 148 gram altın bilezik, 10 çeyrek altın, 50 bin lira para ile banka hesap numarasına 2 milyon lirayı gönderdikten sonra dolandırıldıklarını anlayan 2 vatandaş polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı titiz çalışmalar sonucu, şüphelinin E.M olduğu ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşadığı tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

Şüphenin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1280 dolar, 1000 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Burdur'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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