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Güncel
AA 11.09.2024 19:24

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 gözaltı

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde M.A.A'nın yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri ikametinde sakladığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptığı aramada 59 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirdi.

Ele geçirilen eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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