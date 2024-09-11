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Güncel
AA 11.09.2024 19:16

Kırşehir'de gerçekleştirilen trafik denetiminde 25 sürücüye 115 bin 389 lira ceza yazıldı

Kırşehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında, 25 motosiklet sürücüsüne 115 bin 389 lira ceza yazıldı.

Kırşehir'de gerçekleştirilen trafik denetiminde 25 sürücüye 115 bin 389 lira ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde, 18 ekip ve 71 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar ve Parklar Uygulaması" yapıldı.

Denetimlerde 590 kişi ve 114 araç sorgulanırken, 25 park, okul bahçeleri ve çevreleri de dronla denetlendi.

Aranan 1 kişinin yakalandığı, kurusıkı tabanca, 4 fişek ve bıçağın ele geçirildiği uygulamada, parklarda alkol alan ve çevreye rahatsızlık veren 5 kişiye de "Kabahatler Kanunu" kapsamında 4 bin 885 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, 25 motosiklet sürücüne toplam 115 bin 389 lira ceza yazılan denetimde, 1 kişinin sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu, 1 motosiklet de trafikten men edildi.

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