İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentte ve ilçelerde her ay en az bir sahipsiz hayvan saldırısıyla karşılaşıldığını belirterek 10,15 ve 30'lu guruplar halinde çete gibi gezen köpekler olduğunu aktardı.

Bu sorunla ilgili vatandaşların belediye başkanlarından talepleri de olduğunu vurgulayan Arslantaş, "Bunları kontrol altına alıp tek elden yönetmenin vakti gelmişte geçiyor. Hayvanları Koruma, Belediyeler ve İl Özel İdaresi kanunlarında burada bulunan kurumların hepsinin hem sokak, hem sahipli, hem de sahipsiz hayvanlarla ilgili görevleri ve sorumlulukları var" dedi.

Toplantıda Veteriner Hekim Ahmet Arvasi ve Valilik Avukatı Adile Evcil tarafından sunum da yapıldı.