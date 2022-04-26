Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeğiyle bu silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı üzerine merkez Yüreğir ilçesi Yahşiler Mahallesi'nde M.U. ve M.U'nun evlerinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, şarjör, 26 tabanca fişeği, 67 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Jandarma Genel Komutanlığı
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