Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde, sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda, H.K, C.K, H.S.A. ve E.Y.A. yakalandı.
Yapılan aramalarda, hassas terazi, 31 gram metamfetamin maddesi, 18 sentetik ecza, pompalı tüfek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Öte yandan düzenlenen operasyonda Y.Y. de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu Narkotik
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