Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin kent merkezinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Fiziki takip sonucu yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Osmaniye Jandarma Genel Komutanlığı
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