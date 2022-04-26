Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Isparta’da coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu koltuğunu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Berranur Asarkaya’ya bıraktı. Buluşmada bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu “Seymenoğlu “Sizleri burada görmekten çok çok büyük keyif alıyorum. 23 Nisan çok özel günlerimizden bir tanesi. Bundan 102 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurularak Kurtuluş Savaşı'ndan sonra biz de varız dediğimiz, en anlamlı gün. 23 Nisan karanlık günlerin sonunda bizlerin bugüne gelmesine vesile olan en anlamlı günlerden biri. Eminim ki sizden sonra da sizlerin çocukları ve onların çocukları da bu bayrağı ilelebet yaşatacaktır. Bu güzel gününüzü tebrik ediyorum” dedi.

Vali Seymenoğlu çocuk konuklarını tek tek uğurlayarak hediyeler verdi.

Çocuk Vali Asarkaya, özel kalemi arayarak bugün Işıktent Spor Salonunda düzenlenecek olan 23 Nisan gösterilerine katılacağını ileterek makam aracının hazırlanmasını istedi.

Asarkaya, Vali Seymenoğlu ile birlikte makam aracıyla Isparta Valiliği’nden ayrılarak tören alanına geçti.

Işıkkent Spor Salonu’nda düzenlenen kutlamalar birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalarda dans gösterileri, şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirilirken protokol konukları ve çok sayıda aile çocukların coşkusuna tribünlerden eşlik etti.

Gösterilerin sonunda Vali Seymenoğlu kutlamalarda görev alan öğretmen ve öğrencileri tek tek tebrik ederek toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.