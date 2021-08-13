Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Nihal Yandım idaresindeki 06 FP 6906 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Karaçal köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Sıddıka Fırat (88), Cemal, Efsa, Ali, Şakire ve Ali Yağız Yandım yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıddıka Fırat, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Burdur
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