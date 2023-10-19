Burdur’da kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Kaza, Burdur merkez Tepe Mahallesi Manastır Kavşağı’nda meydana geldi.

Yol üzerinde seyir halinde olan Asiye Ö. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçarak devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan sürücü Asiye Ö. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Asiye Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.