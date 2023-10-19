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Güncel
İHA 19.10.2023 19:51

Mardin'de iki mahallede daha altyapı çalışmalarını tamamladı

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Dargeçit İlçesine bağlı Kılavuz ve Çavuşlu Mahallerinde içme suyu ile kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Mardin'de iki mahallede daha altyapı çalışmalarını tamamladı

Sağlıklı, sürdürülebilir içme suyu ve kanalizasyon hizmetini Mardin’in her noktasına ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren MARSU Genel Müdürlüğü, 'Mardin Dargeçit Muhtelif Mahallelerde Atıksu ve İçme Suyu Yapım İşi' projesi çerçevesinde başlattığı içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı döşeme ile modüler su deposu kurulum çalışmasını tamamladı.

MARSU tarafından yürütülen projede Kılavuz Mahallesinde muhtelif çaplarda 500 metre uzunluğunda içme suyu, 200 milimetre çapında ve bin 50 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Çavuşlu Mahallesinde ise muhtelif çaplarda 3 bin metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı döşemesi ve temiz içme suyunu en iyi şekilde muhafaza etme imkanı sunan çelik modüler depo inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Depo, prizmatik paslanmaz yapısıyla suyun sağlıklı ve hijyenik bir şekilde depolandığı 120 metreküp hacme sahip olduğu belirtildi. 

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