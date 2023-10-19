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Güncel
AA 19.10.2023 20:32

Tokat'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Tokat ve ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tokat'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Tokat'ta Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem ve beraberindeki muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma, Gökrem tarafından yapıldı.

Muhtarlar, Vali Numan Hatipoğlu ile de bir araya geldi.

Reşadiye

Reşadiye ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla Çat Köyü Muhtarı Kıymet Yeşilırmak ile Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mahmut Sağlam tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaymakam Ahmet Tan ve Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, ilçe genelindeki muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Tan, muhtarların günlerini kutladı.

Artova

Artova ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İstasyon Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Erden, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra muhtarlar, Kaymakam Erkan Atam'ı ziyaret etti.

Atam, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

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