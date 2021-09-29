Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur’da kaçak sigara operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Burdur’da kaçakçılık operasyonunda, çok miktarda tütün, tütün ürünü ve elektronik sigara likitleri ele geçirildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
27 Eylül Pazartesi günü yapılan operasyonda, 83 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 600 adet doldurulmuş makaron, bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 76 adet elektronik sigara likidi, 15 adet 50 gramlık bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Burdur Kaçakçılık Sigara
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