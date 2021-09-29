Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

27 Eylül Pazartesi günü yapılan operasyonda, 83 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 600 adet doldurulmuş makaron, bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 76 adet elektronik sigara likidi, 15 adet 50 gramlık bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.