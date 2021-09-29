Batı Balkanlar turu kapsamında dün sırasıyla Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı da ziyaret eden von der Leyen, bölgenin geleceğinin AB'de olduğu mesajı vererek Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakerelerini bir an önce başlamasına desteğini sundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmesi sonrası basın toplantısında konuşan von der Leyen, Arnavutluk'un AB'ye üye olması için sıkı çalıştıklarını vurguladı.

Başbakan Rama da AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasına yönelik tüm sorumlulukları yerine getirdiklerinin ve AB ile müzakere masasına oturmayı beklediklerinin altını çizdi.

AB’ye katılım süreci

Arnavutluk ziyareti sonrasında Kuzey Makedonya'ya gelen von der Leyen, Başbakan Zoran Zaev'le görüşerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecine değinen Von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın gerekli sorumlulukları yerine getirdiğini, artık sıranın AB'de olduğunu ve iki ülkeyle müzakerelerin en kısa zamanda başlatılmasını istediğini ifade etti.

Başbakan Zaev de AB'nin genişlemesine yönelik engelin kaldırılması yönündeki tüm gerekli adım ve reformları yaptıklarını belirterek Bulgaristan'ın bu yöndeki engeli kaldırmasını beklediklerini söyledi.