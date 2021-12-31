Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Mürseller köyü yakınındaki bir mermer ocağından 200 metre uzunluğunda kablo çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışma sonucu kimliği tespit edilen şüpheli S.A. Yeşilova ilçesinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh caza hakimlince tutuklandı.

Öte yandan, jandarma ekipleri, Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de düzenledikleri kaçak içki operasyonunda A.P. ve H.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 42 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Haklarında adli işlem yapılan zanlılar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.