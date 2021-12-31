Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Covid-19 tedbirleri kapsamında Merkezefendi ilçesinde bulunan Denizli Hayat Evi’nin kapalı kalmasının devamına ve yılbaşında eğlence ile restoran gibi işletmelerin HES kodu ile müşteri alımı yapılmasına karar verildi.

Denizli Valiliği, 39 No’lu Covid-19 tedbirleri kapsamında Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, olağanüstü toplandı. Toplantıda verilen kararlar ise şöyle; “Merkezefendi Kaymakamlığı tarafından, Merkezefendi Bozburun Mahallesinde bulunan Denizli Hayat Evinin 16.03.2020’den bu yana faaliyeti durdurulan hayat evinin bilahare değerlendirilmek üzere kapalı kalmasının devamına, oy birliğiyle karar verilmiştir.” Yılbaşı gecesi için korona virüs tedbirleri de açıklandı Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yılbaşı için verilen karar ise şöyle; “Özellikle yılbaşı gecesinde otel, restoran, eğlence, düğün salonu ve benzeri işletme veya mekanların yemek, canlı müzik gibi organizasyonlar sebebiyle kalabalık olacağı öngörüldüğünden; Bu işletmelere girişlerde HES kodu uygulamasının tüm çalışan ve müşteriler için titizlikle uygulanmasına, HES kodu riskli olanların işletmeye alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine; Riskli kişi tespit edildiğinde durumun güvenlik güçlerine derhal haber verilmesine, İşletme sahibinin bütün bu tedbirlerin alınması ve uygulamasından sorumlu tutulacağına, Yılbaşı gecesi özellikle eğlence mekanlarında veya kalabalık olabileceği düşünülen işletmelerde ilgili ilçenin Kaymakamlık, Emniyet, Jandarma, Belediye, Sağlık, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman gibi kurumlarımızın personellerinden oluşan denetim ekipleri tarafından sık sık denetimler yapılmasına, işletme ile mekan sahiplerinin ve vatandaşların tedbirlere uyma hususunda uyarılmasına, tedbir ihlali tespit edildiğinde derhal işlem tesis edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.”