Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, D.Ö'nün İstanbul'dan uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Torba Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan otobüs içerisinde yakalanan D.Ö'nün üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu Narkotik
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