Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ şüphelisi polis memuru tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen S.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Polis memuru S.Ç, 3 gün önce Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
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