Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 00:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da 160 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Manisa’nın Akhisar İlçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri Kayalıoğlu Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi yapan şüphelilerin ev ve depolarına düzenlediği baskında 160 litre kaçak içkiye el koydu.
Gözaltına alınan M.A. (72) ile S.T'nin (65) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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