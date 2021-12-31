Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 00:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli S.Ö. (19) ile M.T. (21) gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 245 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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