Dün geceden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Karacaören ve Karacağaç mahallelerindeki Delice ve Alamalı derelerinde su seviyesi arttı. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahallelere ulaşımı sağlayan köprüler suyla kaplandı. Bunun üzerine ilçe jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbir amaçlı köprüleri ulaşıma kapattı.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, devam eden sağanak yağış nedeniyle her iki mahalleye ulaşımı sağlayan yolların tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığını söyledi. Yolların trafiğe açılması için belediye ekiplerinin köprü ayaklarına takılan molozları temizlemeye çalıştığını belirten Kolsuz, yolların en kısa sürede trafiğe açılacağını kaydetti.

Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, metrekareye Antalya merkezde 159,9, Kemer Ovacık'ta 322,2, Korkuteli'nde 301, Döşemealtı'nda 223 ve Kepez'de 179,9 kilogram yağış düştü.