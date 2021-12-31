Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte alkollü içki imal eden şahıslara yönelik çalışmalarda, Z.G. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, içki imalatında kullanılan 92 boş cam şişe, içki imalatında kullanılan 2 boş etil alkol bidonu, içki imalatında kullanılan 18 şişe kapağı, 2,5 litrelik pet şişe içerisinde sahte olduğu değerlendirilen votka, 2 litrelik bidon içerisinde sahte olduğu değerlendirilen votka, plastik boş kova, maşrapa, 2 huni, bandrolsüz viski, 5 litrelik bidon içerisinde içki imalatında kullanılan viski aroması, 4 cam şişe içerisinde içki imalatında kullanılan viski kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.