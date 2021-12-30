Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 2 heykel ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 2 heykel ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler N.K, H.K. ve S.O'nun Sinanpaşa ilçesi Akören beldesindeki evlerinde arama yaptı.
Aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Kaçakçılık Tarihi Eser
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