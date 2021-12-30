Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçelere dadanan hırsızlar yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de jandarma ekiplerince aydınlatılan faili meçhul 9 hırsızlık olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde çeşitli tarihlerde 3'ü evden, 6'sı bağ, bahçe ve tarladan olmak üzere 9 hırsızlık olayı yaşandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda şüpheliler R.B, M.G. ve S.A. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, hakimlik tarafından tutuklandı.
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