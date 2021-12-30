Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 16:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hobi bahçesi diye inşa edilen kaçak yapılar yıkılıyor
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta “hobi bahçesi” adı altında inşa edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, kaçak yapılanmaya geçit vermeyeceklerini belirtip özelikle “hobi bahçesi” adı altında inşa edilen kaçak yapıların yıkılacağını açıklamıştı.
Bu kapsamda gerekli hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bugün ilk yıkımlar gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Sıkıntısız geçen yıkımlarda ev sahipleri yıkılacak binaların içerisindeki eşyaları kendileri çıkarttı.
Yıkımların tüm kaçak yapılar temizlenene kadar devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Sivas
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