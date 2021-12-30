Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
FETÖ şüphelisi polis memuru tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de polis memuru Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyetteki işlemleri sonrasında Edirne Adliyesi'ne getirilen S.Ç, savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis memuru S.Ç, 3 gün önce gözaltına alınmıştı.
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