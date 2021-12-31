Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Antalya’nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 madalyon, 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür, 302 Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.
Operasyonda S.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Tarihi Eser Jandarma Genel Komutanlığı
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