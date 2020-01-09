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Burdur'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı09 Ocak 2020 Perşembe 18:08 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 18:09
Burdur'un Gölhisar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Gölhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017'den beri aranan ve hakkında terör örgütü üyeliğinden hapis cezası bulunan F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
İlçe girişinde durdurulan 15 HZ 516 plakalı araçta bulunan F.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA