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Güncel
İHA 20.08.2023 16:57

Burdur’da bağ evi yangında kül oldu

Burdur’un Taşkapı köyünde çıkan yangında bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Burdur’da bağ evi yangında kül oldu

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Taşkapı köyünde meydana geldi.

Köy sınırları içerisinde bulunan Fikret G.’ye ait bağ evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek bütün evi sardı.

Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında ev tamamen yanarak kül oldu.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. 

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