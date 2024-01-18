Burdur'da 15 kişiye elektronik kelepçe

Burdur Valisi Türker Öksüz, 2021 yılından bu yana kentte 15 kişiye elektronik kelepçe uygulamasının gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Öksüz, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda kolluk kuvvetlerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sıfır toleransla yürüttüklerini ifade eden Vali Öksüz, "Kadına karşı el kalkamaz', 'Şiddete dur de', 'Şiddete sıfır tolerans' gibi mottolarla kolluk kuvvetlerimiz çalışmalar yaptı. Geçen yıl, önceki yıla göre kentte kadına yönelik şiddet olaylarında yüzde 23'lük azalma oldu. Memnuniyet verici olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Vali Öksüz şunları söyledi:

"Halkın yoğun olduğu işletmelerde, otogarda, fabrikalarda KADES (Kadına Destek Uygulaması) tanıtımını yapıyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 5 bin 112 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklemesi konusunda yardımcı olduk. Erkekler de bu konuda eğitim vermemiz gereken kesim. 2023 yılında 9 bin 262 erkeğe bilgilendirme eğitimi verildi. Elektronik kelepçe uygulaması var. 2021 yılında başlayan bir uygulama. Şimdiye kadar 15 kişiye elektronik kelepçe uygulamasını gerçekleştirdik."