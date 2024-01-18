Puslu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.01.2024 16:18

Kocaeli'de iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden bebek defnedildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden bebeğin cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'de iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden bebek defnedildi

Elis Ada Ş'nin cenazesi, yakınlarınca Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morgundan alınarak Elmalı Camisi'ne getirildi. Baba Mehmet Ş. burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, Darıca Müftüsü Zeynal Abidin Çınar tarafından kıldırılan namazın ardından Darıca Belediyesi Balçık Mezarlığı'na defnedildi.

Törene bebeğin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada olayda yaralanan hamile anne Ceylan ile 3 yaşındaki çocuğu Gülbeyaz Ş'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan iş makinesi operatörü Sinan S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün yolun karşısına geçmek isteyen Ceylan ve 2 çocuğuna, Sinan S. idaresindeki iş makinesi çarpmıştı. Ağır yaralanan Elis Ada Şahin olay yerinde yaşamını yitirmiş, hamile anne ile kızı Gülbeyaz Şahin, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İş makinesi operatörü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Eskişehir'de "Her Yenidoğana Bir Fidan" protokolü imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
Tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
16:41
Bakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü
16:38
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
16:30
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
16:23
Amasra ziyaretçi sayısını 3,5 kat artırdı
16:22
Öğrenciler "mühendishane"de geleceğe hazırlanıyor
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
FOTO FOKUS
Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?
Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ