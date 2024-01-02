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Güncel
İHA 02.01.2024 11:19

Burdur’da 1 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheli yakalandı

Burdur'un Bucak ilçesinde 18 Aralık'ta yaşanan silahla yaralama olayında kaçan şüpheli jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

Burdur’da 1 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheli yakalandı

Burdur ili Bucak ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H. A. Ö. (29) Karapınar Köyü'nde 18 Aralık tarihinde Emrah P. isimli şahsı sırtından silahla vurarak yaralayıp ortadan kayboldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Emrah P. tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan ve kayıplara karışan H.A.Ö.’yü yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Antalya’da saklandığı tespit edilen H.A.Ö. saklandığı eve yapılan baskın sonucunda kıskıvrak yakalandı. Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilerek sorgulanan H.A.Ö. buradaki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak sevk edildiği Bucak Adliyesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Cezaevine gönderildi.

Ayrıca şüphelinin kaçmasına yardım yataklık yapan 1 şüphelinin de geçtiğimiz günlerde yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. 

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