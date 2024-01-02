Bayburt'ta 'Kudüs' konulu konferans

Bayburt İl Müftülüğünce yapılan programlar dahilinde Vaiz Saliha Yaşaroğlu Bayburt Şehit Sabahattin Bozo Ortaokulu ve Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu'nda 'Kudüs' konulu sunum yaptı.

Müslümanların Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en kutsal üçüncü dini mabedi olarak kabul ettiği Mescid-i Aksa'nın önemini anlatan Yaşaroğlu, Kudüs'ün üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için önemine değindi. Kutsal yerlerin de önemli bir kısmının Doğu Kudüs'te yer aldığını hatırlatan Yaşaroğlu, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, sunumuna son verdi.

Düzenlenen programa öğrenciler ve öğretmenler katıldı.