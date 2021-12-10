Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde kentte yaşayan engelliler ve aileleriyle yemekte buluştu.

Programda konuşan Ercengiz, şehir dışında olduğundan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir arada olamadıklarını söyledi.

Engellilerin ve ailelerinin neler yaşadığını iyi anladığını belirten Ercengiz, bu nedenle tüm engelli dostlarına bir müjde vermek istediğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Ercengiz, engellilerin gün içinde vakit geçirebileceği "Engelli Rehabilitasyon ve Yaşam Merkezi"ni bir hayırseverin katkılarıyla 2022'de yaparak hizmete sunacaklarını duyurdu.

"Projeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz"

Engellilerin, talepleri üzerine evlerinden belediye imkanıyla alınarak yapılacak merkezde vakit geçirmek için getirileceğini dile getiren Ercengiz, "Projeyi en kısa süre de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sizleri seviyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe Ercengiz'in eşi Hülya Ercengiz, CHP İlçe Başkanı Serkan Şimşek ile belediye meclis üyeleri de katıldı.