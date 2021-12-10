Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kumar oynayan 4 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kafede kumar oynayan 4 kişiye, 5 bin 344 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde B.A’ya ait kafede kumar oynandığı bilgisi üzerine hareket geçti.
İş yerine giden jandarma ekipleri, 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.
İş yeri sahibine "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatılırken, 4 kişiye de kumar oynamaktan 5 bin 344 lira idari ceza kesildi.
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