Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtildi.
Yakalanan kişilerden birinin PKK/KCK, birinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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