Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da evinde ruhsatsız 3 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde S.S'nin, evinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Şüphelinin adresine baskın yapan ekipler, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 10 gram esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu ve Hint keneviri ele geçirdi.
Jandarma ekipleri şüpheli S.S'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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