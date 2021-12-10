Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 14:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de feribot seferlerine lodos engeli
[Fotoğraf: Arşiv]
Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, lodos nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Buna göre; Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00 ve Kabatepe'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.
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