Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 14:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hastane acilinde oksijen tüpü patladı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin acil servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1’i hemşire 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin acil servisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İlk müdahale yapılarak yangın söndürüldü.
Olayda, hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik görevlisi Yılmaz Yapıcı yaralandı. İlk müdahaleleri acil serviste yapılan personellerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Acil servisteki hastalar ve personel tahliye edildi.
Etiketler: Zonguldak
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