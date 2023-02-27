İl Müftüsü Enver Türkmen, Burdur halkının depremlerin başladığı ilk günden itibaren bölgeye yardımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Yardımların, valiliğin öncülüğünde AFAD koordinasyonuyla toplandığı belirten Türkmen, İl Müftülüğünce şu anda kadar 2 milyon liranın üzerinde, ayrıca Diyanet Vakfı Burdur Şubesi aracılığıyla da 1 milyon lira tutarına yakın yardımı bölgeye gönderdiklerini bildirdi.

Türkmen, İl Müftülüğü ve ilçe müftülükleri personellerinin de bölgeye giderek oradaki yardım çalışmalarında görev aldıklarına dikkati çekerek, "Bugün de her kolisi 500 lira değerinde olan 1250 koli kahvaltılık gıda malzemesini hazırladık. Hatay'daki kardeşlerimizin faydalanması için gönderiyoruz. Rabbim yapmış olduğumuz yardımları kabul eylesin. Bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnsanımız gerçekten bu konuda çok büyük bir gayret ve fedakarlık gösteriyor." diye konuştu.